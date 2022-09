L’AIEA pubblicherà oggi il rapporto sulla centrale di Zaporizhzhia

MeteoWeb

L’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) ha annunciato che nel corso della giornata odierna pubblicherà i risultati della sua visita presso la centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia in un rapporto dettagliato. Sempre oggi il direttore generale, Rafael Grossi, riferirà sull’argomento al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

“Rafael Grossi pubblicherà un rapporto sulla situazione in termini di sicurezza, protezione e garanzie in Ucraina includendo in particolare i risultati della sua missione a Zaporizhzhia e riferirà al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla missione effettuata nell’impianto,” ha reso noto l’AIEA, citando il suo direttore generale.