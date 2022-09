Allerta in Florida per la tempesta tropicale Ian: potrebbe colpire come uragano di categoria 3 | MAPPE

MeteoWeb

Il governatore della Florida, Ron DeSantis, ha dichiarato lo stato di emergenza per 24 contee in previsione dell’arrivo della tempesta tropicale Ian, la nona tempesta tropicale dall’inizio della stagione. Ian sta acquistando forza nei Caraibi e si prevede che si abbatterà la prossima settimana sullo stato negli USA meridionali.

Il National Hurricane Center ha affermato che la tempesta tropicale Ian dovrebbe continuare a rafforzarsi e colpire Cuba come uragano all’inizio di martedì 27 settembre, per poi colpire la Florida meridionale mercoledì 28. Ian potrebbe minacciare la Florida come uragano di categoria 3 o addirittura più alta, hanno affermato i meteorologi nazionali. “Questa tempesta ha il potenziale per trasformarsi in un uragano maggiore e incoraggiamo tutti i floridiani prepararsi“, ha detto DeSantis in una nota.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, Ian era centrata circa 435km a sud-est di Kingston, in Giamaica. Aveva venti massimi sostenuti di 75km/h e si stava muovendo in direzione ovest/nord-ovest a 24km/h. Un’allerta uragano è stata diramata per le Isole Cayman.

Il sud della Florida e le Florida Keys potrebbero vedere forti piogge già lunedì 26 settembre e sono possibili inondazioni limitate, secondo l’NHC. Si prevede che Ian genererà 50-100mm di pioggia in alcune parti di Haiti e Repubblica Dominicana, 100-200mm in Giamaica e nelle Isole Cayman e 150-250mm nei settori occidentali e centrali di Cuba, ha affermato l’NHC. Queste precipitazioni potrebbero portare a inondazioni improvvise e smottamenti di fango nelle aree più elevate, in particolare in Giamaica e Cuba, hanno affermato i meteorologi.

La tempesta tropicale Ian ha costretto la NASA a rinviare il lancio della missione Artemis 1. Il lancio era previsto per il 27 settembre dal Kennedy Space Center in Florida, ma le previsioni di condizioni meteo avverse hanno reso impossibile il tentativo.