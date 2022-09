MeteoWeb

Allerta meteo gialla per la metà meridionale della Calabria. La Protezione Civile regionale ha diramato un avviso di criticità idrogeologica-idraulica e idrogeologica per temporali, valido per la giornata di domani, mercoledì 21 settembre: previste piogge sparse e temporali isolati.

Sul resto della regione, dove non è stata diramata nessuna allerta, sono previste piogge isolate e rovesci o temporali isolati.