Allerta Meteo Campania: rischio idrogeologico, domani la criticità diventa gialla

La Protezione civile della Campania ha prorogato di ulteriori 24 ore l’allerta meteo in vigore oggi sull’intero territorio regionale. L’avviso, che fino alle 23.59 di stasera è di livello arancione, da mezzanotte e fino alle 23.59 di domani, martedì 27 settembre, sarà di livello giallo.

Si segnalano venti forti occidentali e mare agitato, con possibili mareggiate. Permane anche per la giornata di domani un rischio idrogeologico localizzato anche con possibili fenomeni franosi legati a condizioni del territorio particolarmente fragili e per effetto della saturazione dei suoli, anche in assenza di precipitazioni.