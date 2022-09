Allerta Meteo Emilia-Romagna: domani forti temporali e venti di burrasca

MeteoWeb

“Nella giornata di giovedì 8 settembre sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti con possibili effetti e danni associati; sulle aree del crinale appenninico sono previsti venti di burrasca moderata (62-74 km/h) provenienti dai quadranti meridionali, con possibili raffiche di intensità superiore“: la protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna e Arpae hanno diramato un’allerta meteo codice giallo per temporali e vento, valida “dalle 00:00 del 08 settembre 2022 fino alle 00:00 del 09 settembre 2022“.

Prevista “allerta gialla per temporali per le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini; per vento per le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Forlì-Cesena, Rimini“.