Allerta Meteo, Estofex lancia nuovo allarme rosso per alto Adriatico e Sud Italia. Il bollettino

Il centro europeo Estofex (European Storm Forecast Experiment) che nei giorni scorsi aveva previsto in modo particolarmente accurato l’entità dei fenomeni meteo estremi in arrivo sull’Italia, purtroppo tristemente sottovalutati da molti altri meteorologi che si sono fatti cogliere di sorpresa di fronte ad una situazione assolutamente prevedibile e infatti prevista, lancia adesso una nuova allerta meteo per le prossime ore sull’Italia e in modo particolare per una fascia del Sud e dell’alto Adriatico dove c’è l’allarme rosso (“livello 2“) tra oggi, venerdì 16 settembre, e la prossima notte.

La previsione è valida fino alle 8:00 di domattina e prevede la persistenza di fenomeni estremi su tutta la fascia meridionale europea, dalla Spagna alla Romania. I meteorologi del centro Estofex spiegano che oggi, venerdì, “ci sono impressionanti condizioni per forti temporali organizzati tra l’Italia e i Balcani, da un lato per lo spostamento del fronte verso Sud e dall’altro per il flusso caldo pre-frontale proveniente dal nord Africa, dal deserto del Sahara. Ieri il riscaldamento diurno e la forte miscelazione della corrente a getto a basso livello ha determinato temporali di tipo “V-Shaped” tra l’Italia, l’Albania e i Balcani, mentre i fenomeni convettivi sono stati piuttosto isolati o sparsi tra le isole Baleari e l’Italia centrale. Ripetute tempeste hanno investito il Nord/Est dell’Italia, la Slovenia, la Croazia e l’Ungheria. Oggi, venerdì 16 settembre, avremo una situazione simile, ideale alla formazione di forti temporali. Nella cintura compresa tra Sardegna, Centro/Sud Italia, Montenegro, Albania, Serbia e Romania i fenomeni rimarranno modesti e limitati durante tutto il giorno, ma si intensificheranno in serata e durante la notte“, proprio come accaduto ieri nelle Marche.

Il maltempo colpirà in modo intenso anche Slovenia, Croazia e Bosnia-Erzegovina ma i fenomeni più estremi sono attesi nell’alto Adriatico, tra Friuli Venezia Giulia, Veneto, Polesine, Istria e Croazia; e nel Sud Italia tra Puglia, Basilicata, Campania, Calabria settentrionale tirrenica e Sicilia settentrionale dove gli esperti prevedono “precipitazioni eccessive, forti raffiche di vento, grandinate e, in misura minore, tornado“. Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: