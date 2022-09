Allerta Meteo Estofex: “possibili tutti i gravi pericoli, da grandine grossa a tornado”

MeteoWeb

Una nuova ondata di maltempo sta colpendo l’Italia e continuerà anche nelle prossime ore. Estofex (European Storm Forecast Experiment) lancia un’importante allerta meteo per il Centro-Sud dell’Italia, in particolare per le regioni Lazio, Campania e Toscana, che conferma l’allerta già diramata dalla Protezione Civile. Estofex lancia l’allarme rosso (livello 2) per queste aree, dove prevede “grandine di dimensioni grandi/molto grandi, nubifragi, tornado e forti raffiche di vento”.

“Un profondo vortice ciclonico sulla Scandinavia sarà il principale attore su scala sinottica” di questa ondata di maltempo, spiega Estofex. “A sud del vortice e ad ovest di un’altra bassa pressione sopra la Penisola Iberica, viene simulato un forte flusso medio-troposferico, che raggiunge fino a 30m/s al livello di 500hPa. Più vicino alla superficie, un fronte freddo attraverserà la Germania meridionale, la Francia, la Repubblica Ceca e la Polonia e si bloccherà sulla dorsale alpina. A sud del fronte, una notevole umidità ai bassi livelli consente almeno alcune centinaia di J/kg di CAPE. Valori di CAPE più elevati sono previsti in tutto il Mediterraneo centrale”, si legge nel bollettino.

Per quanto riguarda l’Italia, Estofex sottolinea che “un’altra area di forte maltempo è la costa occidentale dell’Italia, dove l’alto CAPE e il forte shear si combinano per creare un ambiente instabile con un’elevata probabilità di condizioni meteorologiche (estremamente) forti. Tutti i modelli simulano notevoli precipitazioni convettive. Tutti i pericoli gravi sono possibili e la loro prevalenza dipenderà dall’esatta modalità convettiva (supercelle isolate rispetto a un MCS)”.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: