Allerta Meteo, il bollettino Estofex per l’Italia: “aspettatevi il peggio, forti tornado e grandine devastante”

Torna il maltempo nelle prossime ore sull’Italia settentrionale e tirrenica centrale: lo conferma l’ultimo bollettino del centro Estofex (European Storm Forecast Experiment) emesso nelle scorse ore, con un allarme rosso lanciato per la Toscana e il Nord/Est d’Italia “principalmente per grandinate da grandi a molto grandi, eccessive precipitazioni, tornado e forti raffiche di vento”.

Nella descrizione sinottica, gli esperti di Estofex spiegano a grandi linee quale situazione meteorologica è in atto in Europa e quindi le macro-cause della nuova ondata di maltempo in arrivo nell’area Mittel-Europea, tra la Germania, la Francia, l’Italia e anche il Mediterraneo occidentale. Successivamente nel focus sull’Italia si legge che “sono previste tempeste sparse e diffuse in tarda serata e fino alle ore notturne, che culmineranno nelle ore mattutine di giovedì 15 settembre. La situazione sarà simile a quella della Francia sud/orientale, o forse con fenomeni meteorologici qui addirittura più impressionanti per un elevato CAPE. Aspettatevi tutti i tipi di gravi pericoli meteorologici con la formazione di tempeste che provocheranno fenomeni atmosferici estremamente gravi come forti tornado e grandinate molto grandi. Non sono da escludere isolate Supercelle temporalesche“.

Le zone più a rischio sono in generale il Nord Italia, ma in modo più particolare e con riferimento alla giornata di domani, Giovedì 15 Settembre, la Toscana e il Nord/Est soprattutto nelle aree alpine e prealpine in modo specifico al confine tra Friuli Venezia Giulia e Slovenia. Altri fenomeni di maltempo interesseranno le isole Baleari, la Corsica e la Sardegna ma in modo più lieve.

