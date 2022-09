Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia: domani codice giallo rischio idrogeologico e temporali

MeteoWeb

La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un’allerta meteo codice giallo, valida per tutta la giornata di domani, per rischio idrogeologico e temporali forti. Un fronte atlantico determinerà infatti un deciso aumento dell’instabilità atmosferica e il temporaneo afflusso di aria molto umida da sud nei bassi strati.

Già dal primo mattino e poi in giornata probabili temporali sparsi con piogge abbondanti; saranno possibili anche locali temporali forti, specie su pianura e costa, e piogge intense, in particolare sulla fascia orientale. Vento moderato da sud-ovest in quota, Scirocco moderato sulla costa, forse a tratti sostenuto. Venerdì il tempo sarà ancora instabile con probabili rovesci o temporali sparsi in giornata.