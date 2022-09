Allerta Meteo Liguria: le disposizioni del Comune di Genova per domani

MeteoWeb

Il Centro Operativo Comunale di Genova si è riunito nel pomeriggio di oggi e ha messo in atto le azioni previste dal Piano di emergenza per la gestione del rischio meteo-idrogeologico sulla base della dichiarazione di stato di allerta gialla diramata da Arpal per temporali previsti domani dalle ore 8 alle ore 21.

Per tutta la durata dell’allerta saranno monitorati i principali corsi d’acqua del territorio comunale da parte dei volontari di Protezione Civile e delle pattuglie della Polizia locale. Il Comune ricorda di predisporre paratie a protezione dei locali al piano strada, chiudere le porte di cantine e seminterrati e salvaguardare i beni mobili che si trovano in locali allagabili porre al sicuro i propri veicoli in zone non raggiungibili dall’allagamento e limitare gli spostamenti a esigenze di effettiva necessità.