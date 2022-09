Allerta Meteo Liguria: prolungata fino a domani sul Levante

MeteoWeb

Prolungata fino alle 10:00 di domani, domenica 25 settembre, l’allerta gialla per temporali sul Levante della Liguria. Confermata invece la chiusura dell’allerta alle 21 di oggi, sabato 24 settembre, per la zona centrale della regione e alle 24 per l’entroterra di Levante.

In mattinata precipitazioni generalmente moderate hanno interessato l’imperiese mentre, successivamente, i fenomeni si sono fatti più insistenti sul savonese e il genovese con intensità anche forti o localmente molto forti.

Precipitazioni anche molto forti, si sono avute sul Centro della regione, in particolare Val Polcevera e Val Bisagno. Sono stati registrati i valori di 24.6 millimetri in 15 minuti, 44 mm in 30 minuti e 71.8 millimetri in un’ora a Genova Bolzaneto (cumulata totale di 93 millimetri). Sono stati inoltre registrati 59 millimetri in un’ora a Genova Fiumara. Intensità forte anche ad Alpicella (Varazze) con 41.2 millimetri in un’ora, Mele (39.6), Madonna delle Grazie (Genova) con 36.8, Genova Castellaccio con 34 e Genova Centro Funzionale con 31.8.

La struttura che ha interessato il capoluogo regionale si va muovendo lentamente verso Levante. Nelle prossime ore sono attese ancora piogge diffuse, con locali rovesci e temporali anche forti e/o organizzati un po’ su tutto il territorio regionale, ma in particolare ancora sul centro e il Levante della regione. I fenomeni potranno proseguire anche nella notte, in particolare proprio nella parte più orientale della regione con precipitazioni che interesseranno anche l’alta Toscana. Domani è attesa instabilità su tutta la regione (segnalata da una bassa probabilità di temporali forti su tutte le zone) per il transito dell’anomalia in quota. I venti sono previsti tra moderati e forti dai quadranti meridionali mentre il mare tra mosso e molto mosso.

Ecco il dettaglio della previsione contenuta nell’AVVISO METEOROLOGICO emesso questa mattina:

OGGI SABATO 24 SETTEMBRE tempo perturbato ed instabile con piogge diffuse moderate, fino a forti su C, che potranno localmente assumere carattere di rovescio o temporale. Le precipitazioni daranno luogo a cumulate areali elevate su C, significative su B ed E, con cumulate puntualmente elevate. Alta probabilità di temporali o rovesci forti e/o organizzati sulle zone BCE, bassa su AD e in tarda sera su B. Venti tra moderati e forti su AB, meridionali moderati con locali rinforzi su C in rotazione settentrionali. Mare tra mosso e molto mosso.

DOMANI DOMENICA 25 SETTEMBRE Il passaggio della perturbazione in mattinata mantiene condizioni di instabilità sul Levante con possibili precipitazioni a carattere di rovescio o temporale ed alta probabilità di fenomeni temporaleschi forti sulla zona C. Permane una bassa probabilità di rovesci o temporali sulle zone ABDE, in particolare nella prima parte della giornata. Venti settentrionali tra moderati e forti localmente rafficati.

DOPODOMANI LUNEDI’ 26 SETTEMBRE Variabilità con possibili locali rovesci o temporali.

Ricordiamo che la Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta. In caso di eventi intensi, durante l’allerta saranno pubblicato messaggi di monitoraggio reperibili sul sito https://allertaliguria.regione.liguria.it, e inviati anche tramite Twitter (segui @ARPALiguria).