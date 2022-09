Allerta Meteo Lombardia: temporali dal pomeriggio a Milano

MeteoWeb

Dal pomeriggio di oggi sono previsti temporali su Milano. Per questo, il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha emesso un’allerta meteo sul nodo idraulico della città a partire dal pomeriggio oggi.

In particolare, è stata diramata un’allerta meteo gialla (rischio ordinario) per temporali, rischio idrogeologico e rischio idraulico. Il Centro Operativo Comunale della Protezione Civile è attivo fino a chiusura dell’allerta per monitorare e coordinare gli eventuali interventi.