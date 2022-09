Allerta Meteo Milano: codice giallo per rischio temporali

MeteoWeb

Allerta meteo gialla a Milano per il rischio di temporali a partire dal pomeriggio di oggi. Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia segnala condizioni meteo caratterizzate da una certa instabilità anche sul nodo idraulico di Milano, per questo ha diramato un’allerta meteo gialla (rischio ordinario) in previsioni di temporali che potrebbero verificarsi dalle ore 16 di oggi e fino alle ore 14 di domani.

Dalla mezzanotte di domani e fino alle 14 è inoltre stata diramata una allerta gialla per rischio idraulico e rischio ideologico.