Allerta Meteo Molise: forti temporali fino a domani, criticità arancione

In Molise i seggi sono stati aperti sotto la pioggia battente: il maltempo sta interessando senza sosta tutta la regione dalla notte.

La Protezione civile regionale ha diramato un’allerta meteo arancione valida fino a domani e ha comunicato che sono previste precipitazioni anche di forte intensità, locali grandinate e raffiche di vento.

