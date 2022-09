Allerta Meteo, nuova forte sfuriata di maltempo al Centro/Nord tra stasera e domani

MeteoWeb

Inizia una nuova fase di maltempo al Nord Italia: dopo i temporali delle scorse ore, un’altra forte sfuriata temporalesca attraverserà il settentrione tra stasera e domani. I fenomeni più estremi colpiranno in serata l’alto Piemonte e la Lombardia, con violenti temporali provocati da super celle temporalesche che scaricheranno nubifragi e grandinate in tutta l’area settentrionale della Lombardia.

I fenomeni si intensificheranno nella notte su tutta la Lombardia settentrionale, dov’è alto il rischio di eventi alluvionali nell’area alpina che rischia di essere flagellata dal maltempo con pesanti conseguenze idrogeologiche sul territorio (frane, smottamenti, inondazioni). Il maltempo si estenderà contestualmente anche al Nord/Est, coinvolgendo anche il Trentino Alto Adige, le Dolomiti venete e il Friuli Venezia Giulia.

Altri forti temporali colpiranno le Regioni centrali tirreniche e in modo particolare la Toscana, dove avremo fenomeni temporaleschi molto violenti. Massima attenzione per rischio di alluvioni lampo, grandine molto grossa e raffiche di vento impetuoso. Per monitorare la situazione meteo in tempo reale, ecco le migliori pagine del nowcasting: