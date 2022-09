MeteoWeb

La Protezione Civile della Puglia ha diramato un’allerta meteo di colore giallo, valida dalle 8 di domani mattina e per le successive 12 ore, per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali.

Sono previsti temporali su tutta la regione. Si tratta di “rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento”. È consigliata prudenza.