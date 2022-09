Allerta Meteo Puglia: oggi temporali e venti forti

MeteoWeb

La Protezione civile regionale della Puglia ha diramato un’allerta meteo codice giallo per tutto il territorio, per il rischio di precipitazioni diffuse, anche a carattere temporalesco in gran parte della regione e vento forte in particolare sul Salento.

L’allerta è valida dalle 8 di stamane e per le successive 12 ore. In particolare, sulla Puglia settentrionale le precipitazioni, anche a carattere di rovescio e temporalesche, potranno essere abbondanti e moderate sulla zona centrale. I venti saranno forti, dai quadranti meridionali, con locali raffiche di burrasca su tutti i settori adriatici.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: