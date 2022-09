Allerta Meteo Puglia: criticità gialla per rischio burrasca sul Gargano

MeteoWeb

Per tutta la giornata di domani, sabato 17 settembre, la Regione Puglia ha emanato un’allerta meteo gialla che durerà per 24 ore, per rischio di venti di burrasca Nord Orientali sul Gargano, con rinforzi di burrasca forte, momentaneamente fino a tempesta, sulle relative zone litoranee. Venti forti sud-occidentali sul resto del territorio, tendenti a ruotare da nord-ovest con contestuali rinforzi di burrasca, momentaneamente fino a burrasca forte o tempesta sul settore garganico.