Allerta Meteo Puglia: criticità gialla per vento di burrasca

Un avviso di condizioni meteorologiche avverse e criticità è stato emesso dal centro funzionale decentrato della Regione Puglia concernente dalla mezzanotte e per le successive 20 ore, per venti forti sud-occidentali, tendenti a ruotare da nord-ovest con rinforzi di burrasca, fino a burrasca forte o tempesta, sul settore garganico. È prevista allerta gialla per rischio vento su puglia centrale adriatica, Puglia centrale bradanica e bacini del Lato e del Lenne.