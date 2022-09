Allerta Meteo Sardegna: in arrivo temporali, vento forte e grandinate

MeteoWeb

La Protezione civile della Sardegna ha diramato l’allerta meteo codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico e per temporali, valida dalle 18 in buona parte della regione. L’avviso, in vigore fino alla mezzanotte di domani, giovedì 22 settembre, riguarda in particolare Iglesiente, Campidano, area del Flumendosa Flumineddu e la Gallura.

Attese piogge sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale sulla Sardegna orientale e meridionale, con cumulati generalmente moderati, ma che potrebbero essere elevati a livello locale. Domani sono possibili forti temporali isolati, associati a grandinate e forti raffiche di vento.