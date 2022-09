Allerta Meteo Sardegna: piogge e temporali continuano anche domani

MeteoWeb

La Protezione Civile regionale della Sardegna ha prolungato fino alle 18 di domani, venerdì 30 settembre, l’allerta meteo per forti piogge e temporali già prevista per l’intera giornata di oggi in gran parte dell’isola.

La criticità è ordinaria (gialla) per rischio idrogeologico nell’Iglesiente, nel Campidano, nel Tirso e nel Logudoro, mentre è moderata (arancione) nell’area di Montevecchio Pischinappiu, che include l’Oristanese, già colpito oggi da nubifragi. Sono previsti temporali isolati, che potrebbero essere associati a forti raffiche di vento e a grandine.