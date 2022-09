Allerta Meteo Sicilia, criticità gialla su gran parte della regione

MeteoWeb

La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido dalle 16 di oggi fino alle 24 di domani. Nella giornata di domani, su gran parte della Sicilia, inclusa la città di Palermo è prevista allerta gialla. In particolare, si legge nel bollettino, “dalla tarda mattinata di domani e per le successive 9-12 ore, si prevedono venti da forti a burrasca, dai quadranti occidentali, specie arcipelaghi delle Egadi ed Eolie“.