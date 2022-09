Allerta Meteo Toscana: chiusa scuola ad Arezzo, rischio esondazione di un torrente

MeteoWeb

Per la giornata di domani, giovedì 15 settembre, è stata diramata un’allerta meteo arancione per parte della Toscana. A seguito di questo avviso, il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli ha disposto con un’ordinanza la chiusura di una scuola materna, posta vicina al torrente Castro.

Il provvedimento, spiega l’Amministrazione comunale, in vigore per domani, è stato preso per la scuola Acropoli di via Beato Angelico perché le precipitazioni “potrebbero provocare l’esondazione del Castro, esponendo a rischio di carattere idrogeologico ed idraulico la struttura che si trova in dislivello rispetto al torrente”.