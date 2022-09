Allerta Meteo Toscana: forti temporali, codice giallo per rischio idrogeologico

MeteoWeb

La sala operativa della Protezione Civile della Regione Toscana ha emesso un’allerta meteo codice giallo per rischio idrogeologico idraulico per il reticolo minore e temporali forti, valida dalle ore 12 del 24 alle ore 14 del 25 settembre 2022

La sala operativa ha aggiunto la seguente avvertenza: “Data l’attuale incertezza spazio-temporale dei fenomeni previsti, con l’emissione del bollettino di valutazione delle criticità di domani sabato 24 settembre 2022, non si esclude la possibilità a passaggio a codice arancione per gli stessi rischi e scenari oggi valutati in giallo, ad iniziare dal tardo pomeriggio-sera-tarda sera di sabato 24 settembre 2022 fino ad almeno la mattina di domenica“.