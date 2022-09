Allerta Meteo Toscana: forti temporali da stanotte, codice giallo in tutta la regione

MeteoWeb

In arrivo forti temporali su tutta Toscana: la Sala operativa della protezione civile regionale ha diramato un’allerta meteo codice giallo che resterà in vigore fino alle 18 di domani giovedì 8 settembre. Codice giallo su tutta la Toscana anche per rischio idrogeologico idraulico dei reticoli minori, sempre da stanotte fino alle 18 di domani giovedì 8 settembre.

Dalla mezzanotte e nella mattinata di domani si prevedono precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale anche di forte intensità. Possibili nubifragi localizzati, colpi di vento e grandinate.