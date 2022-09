Allerta Meteo Trentino: codice giallo per temporali e vento forte su tutta la provincia dal pomeriggio

MeteoWeb

La Protezione Civile del Trentino ha emesso un’allerta meteo gialla per temporali, vento forte e possibili problemi idrogeologici, dalle ore 16 di oggi, mercoledì 7 settembre 2022, alle ore 18 di domani, giovedì 8, su tutto il territorio provinciale.

Nelle prossime ore e fino al pomeriggio di domani – informa la Protezione Civile – flussi in intensificazione da sud-ovest apporteranno aria più umida ed a tratti instabile. Nella prossima notte ed al mattino di domani, sono probabili rovesci e temporali sparsi o diffusi in rapido movimento verso est. E’ possibile che localmente i temporali possano risultare intensi, con grandine, forti raffiche di vento e precipitazioni abbondanti in poco tempo su aree ristrette. Si ritengono possibili problemi dovuti a smottamenti, ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale, allagamenti, frane e colate rapide.