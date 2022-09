Allerta Meteo Veneto: forti temporali da stasera

MeteoWeb

Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione del Veneto ha emesso oggi un avviso in cui si prevede l’avvicinarsi di un’ampia e profonda circolazione ciclonica, che trasformerà il tempo da instabile a perturbato dalla serata di oggi fino alla serata di domani, giovedì 8 settembre. Saranno possibili fenomeni intensi in tutto il Veneto (forti rovesci, forti raffiche, locali grandinate), più diffusi giovedì su Prealpi, pedemontana e pianura centro-settentrionale, dove saranno possibili quantitativi di pioggia anche consistenti.

Si prevede criticità idrogeologica, stabilendo lo stato di Attenzione (Allerta Gialla e Allerta Arancione) per i bacini: Allerta Gialla per Alto Piave (BL), Allerta Arancione per Piave Pedemontano (BL-TV), Allerta Arancione per Alto Brenta – Bacchiglione -Alpone (VI-BL-TV-VR), Allerta Arancione per Adige- Garda e Monti Lessini (VR), Allerta Gialla per Po, Fissero-Tartaro- CanalBianco e Basso Adige (RO-VR), Allerta Arancione per Basso Brenta – Bacchiglione (PD-VI-VR-VE-TV), Allerta Arancione per Basso Piave – Sile e Bacino scolante in laguna (VE-TV-PD), Livenza – Lemene e Tagliamento (VE-TV). L’Allerta Arancione in VENE-H, B, C, E, F, G partirà da domani e resterà fino alle ore 20:00. L’Allerta Gialla, invece, rimarrà nelle altre fasce orarie di allerta.

A Venezia possibili rovesci e temporali fino a domani sera

La Protezione Civile del Comune di Venezia, sulla base dei dati del Servizio meteorologico del Centro funzionale decentrato (CDF) della Regione Veneto, ha diramato un‘allerta maltempo per possibili rovesci e temporali da questa sera fino alla serata di domani. Non si possono escludere fenomeni localmente intensi accompagnati da vento forte e grandine.