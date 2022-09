All’Università di Torino la prima scuola internazionale sul riuso dell’acqua

MeteoWeb

Dal 19 al 21 settembre, al Dipartimento di Chimica dell’Università di Torino, inizia il ciclo di lezioni della School on Water re-use.

I seminari saranno tenuti da docenti che provengono da 10 diverse università europee, centri di ricerca e water utilities. Per l’Università di Torino, parteciperanno Cristina Prandi (Vice-Rettrice alla Ricerca, Università di Torino), Lorenza Operti (Direttrice del Dipartimento di Chimica, Università di Torino), Egidio Dansero (Vice-Rettore per la Sostenibilità), Luisella Celi (Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell’Università di Torino), Alessandra Bianco Prevot, Marco Minella e Valter Maurino (Dipartimento di Chimica dell’Università di Torino), Barbara Bruschi e Manuela Repetto (Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione dell’Università di Torino).

La scuola, la prima a livello internazionale sul riuso dell’acqua, punta al coinvolgimento di persone provenienti sia dall’ambiente della ricerca (accademica e aziendale) sia da ambiti produttivi o gestionali a vario titolo coinvolti nell’utilizzo e nella gestione delle risorse idriche, per mettere in contatto realtà e competenze diversificate che possono in prospettiva operare in sinergia. È indirizzata al personale di aziende di gestione di risorse idriche (manager, progettisti, tecnici di laboratori), ad agricoltori, dipendenti di pubbliche amministrazioni, giovani ricercatori e a tutte le professionalità che a vario titolo trattano l’acqua e i suoi usi e destinazioni.

Tra gli argomenti trattati, le tecnologie innovative per il trattamento dell’acqua al fine del riuso, la valorizzazione delle acque reflue e dei fanghi in ottica di economia circolare e simbiosi industriale, la normativa sul riuso dell’acqua, l’accettazione sociale e l’applicazione di metodologie narrative per la sensibilizzazione e l’educazione sui temi del riuso dell’acqua. I contenuti saranno erogati full time con lezioni frontali in presenza, workshop e modalità interattive; le lezioni si terranno in lingua inglese.