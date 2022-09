Alluvione Marche: a Barbara ricerca dei dispersi ancora senza esito

MeteoWeb

Ancora senza esito le ricerche del piccolo Mattia, 8 anni, e di Brunella Chiù, 56enne, che risultano ancora dispersi nell’alluvione che ha colpito le Marche. Le operazioni si concentrano nella zona di Contrada Coste, nel Comune di Barbara e si estendono a tutta l’area coinvolta dal nubifragio.

Decine di squadre dei vigili del fuoco lavorano ininterrottamente dalla serata di giovedì, impegnati nella ricerca dei dispersi e nel soccorso alla popolazione.

Novecento interventi sono stati compiuti dai 350 pompieri al lavoro da 3 giorni nelle aree devastate. In particolare 250 stanno operando nel territorio colpito della provincia di Ancona e 100 in quella di Pesaro Urbino: 600 e 300 rispettivamente gli interventi compiuti. Squadre impegnate con gli escavatori per la rimozione di fango e detriti, mentre prosegue l’intervento per rimuovere alberi abbattuti e con le pompe idrovore per le operazioni di prosciugamento.