Alluvione nelle Marche: Cantiano e Sassoferrato sott’acqua, si temono vittime | FOTO e VIDEO

Un violento temporale autorigenerante si è abbattuto nel pomeriggio di oggi in alcune aree delle Marche. La pioggia che cade ininterrottamente sta provocando un’alluvione che ha colpito diverse località della provincia di Pesaro e Urbino e Ancona. La situazione è drammatica, in particolare, a Cantiano e Sassoferrato. Oltre 300mm di pioggia sono caduti a Cantiano, 111mm a San Giovanni, 103mm ad Arcevia, 100mm a Moie. A causa del maltempo in atto, è stato dichiarato lo stato di emergenza nella Regione.

A Sassoferrato, alcune persone hanno segnalato di essere rimaste bloccate in casa. Si registrano allagamenti di locali interrati, smottamenti, corsi d’acqua esondati e alberi caduti. Decine le chiamate ai Vigili del Fuoco, che dovrebbero intervenire anche con i sommozzatori. “Raccomandiamo tutti i cittadini di rimanere presso la propria abitazione evitando ogni tipo di spostamento. Contattare le forze dell’ordine solo in caso di comprovata necessità. Su ordinanza del Sindaco inoltre è stata disposta la chiusura di tutte le scuole, istituti scolastici e asili nido di ogni ordine e grado per l’intera giornata di domani 16 settembre 2022”, comunica il comune di Sassoferrato.

Blackout in corso nello Jesino, a San Marcello.

A Cantiano, dove diversi fiumi sono straripati, l’acqua ha invaso le vie centrali del paese e la viabilità è stata interrotta in diversi tratti. In alcune zone, l’acqua è arrivata ai primi pani. Nel paese di poco più di 2.000 abitanti, si teme che ci siano dei dispersi. Non si tratta di persone scomparse, ma che al momento non sono state rintracciate. I telefoni non funzionano e il sindaco Alessandro Piccini ha lanciato un appello via social, invitando i cittadini a restare in casa. Chiuso il passo della Contessa. Per via degli allagamenti, è stata chiusa anche la statale in direzione Gubbio. Gli abitanti sono stati avvertiti di non uscire di casa. Ecco le raccomandazioni delle autorità:

Non uscire assolutamente per mettere al sicuro l’automobile.

Se ti trovi in un locale seminterrato o al piano terra, sali ai piani superiori. Evita l’ascensore: si può bloccare. Aiuta gli anziani e le persone con disabilità che si trovano nell’edificio.

Chiudi il gas e disattiva l’impianto elettrico. Non toccare impianti e apparecchi elettrici con mani o piedi bagnati. Non bere acqua dal rubinetto: potrebbe essere contaminata

Tieniti informato su come evolve la situazione e segui le indicazioni fornite dalle autorità

Allontanati dalla zona allagata: per la velocità con cui scorre l’acqua, anche pochi centimetri potrebbero farti cadere.

Raggiungi rapidamente l’area vicina più elevata evitando di dirigerti verso pendii o scarpate artificiali che potrebbero franare.

Fai attenzione a dove cammini: potrebbero esserci voragini, buche, tombini aperti ecc.

Evita di utilizzare l’automobile. Anche pochi centimetri d’acqua potrebbero farti perdere il controllo del veicolo o causarne lo spegnimento: rischi di rimanere intrappolato.

Evita sottopassi, argini, ponti: sostare o transitare in questi luoghi può essere molto pericoloso.

Tieniti informato su come evolve la situazione e segui le indicazioni fornite dalle autorità.

Limita l’uso del cellulare: tenere libere le linee facilita i soccorsi.

A causa del maltempo, al confine tra Marche e Umbria sono provvisoriamente chiuse al traffico le strade statali 3 ”Via Flaminia” e 452 ”Della Contessa”. Nel dettaglio, la statale 3 è chiusa per frana dal km 213,300 al km 219,900, tra i comuni di Cantiano (PU) e di Scheggia e Pascelupo (PG). La statale 452 è invece chiusa per allagamento dal km 11,500 al km 12,100, in territorio comunale di Cantiano. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Nella gallery scorrevole in alto e nei video seguenti, le immagini dell’alluvione in atto.

