Alluvione Marche: ancora nessuna traccia di Mattia e Brunella, oggi 8° giorno di ricerche

Ancora purtroppo senza esito le ricerche dei 2 dispersi dell’alluvione che ha colpito le Marche tra 15 e 16 settembre, Mattia Luconi, 8 anni, e Brunella Chiù, 56 anni. Inizia oggi l’8° giorno di operazioni sul campo per squadre di terra e sommozzatori nella zona tra Barbara e Senigallia (Ancona).

Impegnati vigili del fuoco, soccorso alpino, protezione civile, carabinieri, guardia di finanza, così come vari contingenti dell’Esercito tra Cantiano, Frontone (nel Pesarese) e Ostra (Ancona).

Oggi i sub di vigili del fuoco, carabinieri e guardia di finanza partiranno dalla zona del Ponte di Bettolelle (frazione di Senigallia), dopo l’area di confluenza del Nevola con il Misa, per dirigersi verso la foce del Misa a Senigallia. Nel frattempo, le squadre di terra setacceranno varie zone in un territorio compreso tra Barbara, Corinaldo e Trecastelli.