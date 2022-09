Alluvione Marche: individuato corpo di uno dei dispersi a Serra dei Conti, le vittime salgono a 11

MeteoWeb

Si aggrava il bilancio delle vittime dell’alluvione che ha colpito le Marche: i vigili del fuoco hanno individuato il corpo di uno dei tre dispersi. Il corpo, che dovrebbe essere di un uomo, è stato localizzato nella zona di Serra dei Conti.

Le persone che al momento mancano all’appello sono: il piccolo Mattia, di 8 anni, Brunella Chiù, la 56enne che era in auto con la figlia, e un 47enne di Arcevia, la cui auto è stata trovata nel fiume Misa.

Solo ispezione cadaverica sui corpi delle vittime

Nessuna autopsia, ma solo una ispezione esterna è stata disposta dalla Procura di Ancona sulle salme delle vittime dell’alluvione che ha colpito le Marche ieri notte e giovedì sera, con 11 persone morte ormai accertate, concentrate nei Comuni del Senigalliese. Su nove salme il riscontro è in corso da ieri sera e proseguirà oggi con l’esame della Tac per avere conferma o meno che le cause del decesso siano per annegamento.

Poi si procederà al nullaosta per la sepoltura. Intanto il fascicolo aperto rimane per omicidio colposo plurimo e inondazione colposa, ancora a carico di ignoti. Al procuratore aggiunto Valentina D’Agostino è stata affiancata per coordinare le indagine del Nucleo Investigativo dei carabinieri anche la pm Valeria Cigliola.