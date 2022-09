Alluvione Marche, il cordoglio del governatore della Calabria Occhiuto

MeteoWeb

“Il maltempo ancora una volta ci coglie di sorpresa, e causa disastri e morte. La Regione Calabria esprime sincera solidarietà alla popolazione marchigiana e vicinanza al presidente Francesco Acquaroli in questo drammatico momento. Cordoglio e una preghiera per le vittime e per i dispersi”. Lo scrive su Twitter Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, in merito all’alluvione che ha colpito le Marche provocando almeno dieci morti e dispersi.