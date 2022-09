Alluvione Marche: in partenza dall’Emilia Romagna decine di volontari della Protezione Civile

MeteoWeb

“Pronti a partire in aiuto delle popolazioni e dei territori flagellati dall’alluvione con destinazione comune di Ostra, nell’Anconetano. In partenza una colonna mobile con 60 volontari, funzionari e una ventina di mezzi con kit idraulici per svuotare cantine, garage e abitazioni, autobotti, pompe idrovore. Già in viaggio un primo nucleo di valutazione per verificare la situazione sul posto e organizzare gli interventi in coordinamento con la Regione Marche“. E’ quanto scrive sulla propria pagina Facebook la Protezione Civile dell’Emilia-Romagna

Dall’Emilia-Romagna sono in partenza 60 volontari e quattro funzionari dell’Agenzia regionale di protezione civile per dare supporto alla popolazione e alle amministrazioni dei territori delle Marche colpiti dal Maltempo, ha precisato l’assessore regionale Irene Priolo. In dotazione, 15 kit idraulici, una autobotte e sei mezzi con pompe idrovore. “Pronti a fare quanto serve“, scrive Priolo.