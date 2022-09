Alluvione Marche, indagini su 2 filoni: allerta e manutenzione sui corsi d’acqua

MeteoWeb

La Procura di Ancona ha aperto un fascicolo – al momento a carico di ignoti – per omicidio colposo e inondazione colposa a seguito dell’alluvione che ha devastato la provincia di Ancona, provocando 11 morti ed ingenti danni. I Carabinieri forestali hanno acquisito documenti negli uffici della Regione e stanno lavorando su due filoni. Al fascicolo lavorano anche i Carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale.

Il primo filone si focalizza sull’allertamento della popolazione che non c’è stato perché – come pare ormai accertato – i bollettini meteo non segnalavano livelli di precipitazioni preoccupanti. A questo proposito, la Protezione Civile della Regione Marche ha parlato di “un fenomeno meteo impossibile da prevedere nella sua intensità e sviluppo con le attuali conoscenze disponibili“. Ecco perché non è stato diramato alcun bollettino di allerta rivolto alla popolazione residente nelle aree colpite.

Il secondo filone punta a rilevare eventuali responsabilità e negligenze negli interventi di manutenzione sui corsi d’acqua che hanno causato le inondazioni, con sopralluoghi approfonditi sui punti dove i fiumi hanno superato gli argini per verificare eventuali negligenze. Accertamenti sono in corso anche presso la Regione e gli enti coinvolti nelle opere.

Le indagini, che sono ancora nelle fasi iniziali, si annunciano complesse. Ci vorrà del tempo per acquisire tutti gli elementi utili a far emergere responsabilità in quanto accaduto.