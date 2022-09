Alluvione Marche, Lamorgese: “mancata allerta? Si vedrà nell’inchiesta”

MeteoWeb

“Mancata ‘manutenzione’ del territorio e mancata allerta? Su questo non mi posso esprimere, si vedrà nell’inchiesta“: lo ha affermato oggi il Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, che stamattina si è recata a Barbara (Ancona), al centro coordinamento per le ricerche dei dispersi Mattia e Brunella. “Penso che in questo momento dobbiamo ringraziare i sindaci, avamposto nel territorio dello Stato, la protezione civile e coloro che hanno operato, le forze di polizia, per dare una mano nei soccorsi, per cercare di rendere meno gravoso sul territorio quello che è stato un evento imprevisto, eccezionale, alluvionale“.

“Lo Stato è presente. Anche la visita immediata del presidente Draghi è stato un segnale apprezzato da tutta la popolazione,” ha proseguito Lamorgese, in visita ai centri colpiti dalle esondazioni. Ha ricordato che i 5 milioni di euro stanziati dal governo per primi “interventi immediati“, “sono solo l’inizio. C’è da fare tanto come prevenzione, un problema che va posto non solo quando capitano eventi di questo tipo“.