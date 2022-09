Alluvione Marche: un’altra notte di ricerche senza esito, nessuna traccia dei 2 dispersi

MeteoWeb

Ricerche ancora senza esito per le due persone disperse durante l’alluvione che ha colpito le Marche: Mattia, 8 anni, è stato strappato dalle braccia della madre dall’ondata di acqua e fango dopo che erano usciti dalla loro automobile nel territorio di Castelleone di Suasa. Dispersa anche Brunella Chiù, 56 anni.

Undici le vittime accertate sinora, tra Pianello di Ostra, Senigallia, Barbara, Trecastelli, Serra de’ Conti, Rosora.

Oggi il capo della Protezione civile Fabrizio Curcio effettuerà sopralluoghi nelle zone colpite, partendo dalla provincia di Pesaro per poi passare in quella di Ancona.

Proseguono le operazioni di soccorso, in modo particolare nelle province di Ancona, Pesaro-Urbino, Fermo e Macerata. Sono 400 i vigili del fuoco impegnati, con rinforzi dal Friuli, Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, per prestare soccorso alla popolazione, per rimuovere il fango, liberare le strade, tagliare gli alberi abbattuti e per gli allagamenti: 1.163 gli interventi effettuati.