Alluvione Marche, attese nuove piogge a Senigallia: “non percorrete le strade se non in caso di estrema necessità”

La viabilità sta tornando lentamente alla normalità a Senigallia (Ancona), colpita da una pesante alluvione: alcune strade sono state riaperte, anche ovunque sono presenti cumuli di fango. Fin dalla prima mattina i residenti hanno ricominciato a spalare fango e a cercare di rimuovere merce o suppellettili danneggiate dai locali ai piani terra, ma il Comune ha diramato un avviso, in quanto è prevista ancora pioggia nelle prossime.

“In considerazione delle condizioni attuali e delle precipitazioni previste per oggi, le strade potrebbero diventare estremamente pericolose,” ha spiegato in una nota l’Amministrazione comunale. “Non percorrere le strade se non in caso di estrema necessità. Attenersi alle seguenti istruzioni: chiunque stia pulendo i locali a piano terra, appena inizia a piovere, deve recarsi immediatamente ai piani alti oppure allontanarsi. Chi, nelle zone alluvionate, ancora si trova nelle case che non hanno un piano alto deve recarsi immediatamente presso il seminario di Via Cellini. Contattare i seguenti recapiti: 0716629245, 0716629236, 0716629274. Sempre attivi anche il recapito del 112 e della polizia locale 0716629288“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: