Alluvione Marche: proseguono le ricerche di Brunella Chiù, l’ultima persona dispersa

Prosegue l’impegno del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nelle Marche, in particolar modo in provincia di Ancona, dove sono ancora in atto a Corinaldo le operazioni di ricerca di Brunella Chiù, l’ultima persona dispersa a causa dell’alluvione che ha colpito la provincia dorica e quella di Pesaro Urbino nella notte tra il 15 e il 16 settembre.

Attualmente 412 vigili del fuoco, provenienti anche dalle direzioni regionali di Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, sono al lavoro per la rimozione di fango, detriti ed alberi abbattuti.

