Alluvione Marche: le ricerche dei dispersi si concentrano ora in un punto specifico

Si intensificano e concentrano in un unico punto le ricerche del piccolo Mattia e della 56enne Brunella Chiù, dispersi dopo essere stati travolti dall’alluvione che ha colpito le Marche la sera del 15 settembre. I sommozzatori dei Vigili del Fuoco, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza si stanno concentrando sulle condutture di un passaggio a guado sul torrente Nevola, nel territorio di Corinaldo, dove ieri sera è stata rinvenuta l’auto della donna.

I soccorritori stanno ispezionando i quattro canali, rimuovendo all’interno i detriti. L’obiettivo è verificare se all’interno possano trovarsi i corpi degli scomparsi. All’intervento stanno partecipando anche gli abitanti della zona, dei coltivatori che stanno fornendo dei materiali per agevolare le operazioni.

In particolare si sta verificando un canale laterale. La decisione di insistere su questo passaggio in cemento è stata presa dopo che per l’intera giornata è stato scandagliato il torrente per alcuni chilometri, senza alcun esito.