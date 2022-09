Alluvione Marche: proseguono le ricerche, nessuna traccia dei dispersi

MeteoWeb

Sono proseguite per tutta la notte le ricerche delle tre persone che ancora risultano disperse nell’Anconetano: Mattia, 8 anni, la 56enne Brunella Chiù e un uomo di Arcevia. Le operazioni sono concentrate nella zona di Barbara-Castelleone di Suasa dopo l’alluvione che ha causato 10 morti.

Soccorritori, protezione civile, e vigili del fuoco, giunti anche da Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Abruzzo, sono al lavoro anche per fornire aiuti a sfollati e persone che hanno subito danni o hanno case inagibili a causa dell’acqua e del fango.

Operazione nella notte dei vigili del fuoco dei nuclei speleo a Senigallia per liberare le arcate del ponte della ferrovia da grossi tronchi di albero che ostacolavano il deflusso del fiume Misa nei pressi della foce. Riaperta alle 02:20 la linea ferroviaria chiusa durante l’intervento. Sono 400 le operazioni di soccorso concluse da inizio emergenza nella provincia di Ancona, 300 in quella di Pesaro Urbino, dove sono in servizio 100 vigili del fuoco.

