Alluvione Marche, trovato il corpo del piccolo Mattia

MeteoWeb

Le speranze di ritrovarlo vivo erano nulle ormai da tempo, e infatti oggi la notizia tanto attesa, e temuta, è arrivata. In un campo di Castelleone di Suasa è stato rinvenuto il corpo del piccolo Mattia, scomparso durante la forte ondata di maltempo che ha colpito le Marche. A dare l’allarme è stato il proprietario del terreno.

Il corpo del bimbo è stato trovato dai carabinieri,. Il campo dove è stato rinvenuto si trova nei pressi del fiume Nevola, dove Mattia era stato visto l’ultima volta dalla madre. Erano in macchina quando sono stati travolti dalla piena, ma la donna non è riuscita a tenere il figlio con te. L’acqua impetuosa glielo ha strappato dalle bracci.a

I resti del bimbo sono in avanzato stato di decomposizione. Per l’identificazione saranno dunque necessari autopsia ed esame del Dna, che la Procura avrebbe già disposto, ma secondo gli inquirenti non ci sono dubbi sulla sua identità.

In corso le procedure di identificazione

Sono in corso le procedure di identificazione del corpo “di un minore“. Lo fa sapere la Prefettura di Ancona, spiegando che è stato trovato il corpo di uno dei due dispersi nell’alluvione del 15 settembre. Manca quindi ancora all’appello la 56eenne Brunella Chiù.

Il corpo inerme di Mattia era a diversi chilometri dal punto in cui era scomparso, ad un centinaio di metri dall’alveo del fiume Nevola. La zona dove è stato ritrovato è quella di Trecastelli, dove l’alluvione del 15 settembre aveva provocato una vittima, distante diversi chilometri dal punto in cui l’auto con a bordo Mattia e la mamma Silvia Mereu è stata travolta dall’acqua.

Il padre: ormai le speranze sono finite

“Ormai le speranze sono finite“. Lo ha detto all’ANSA Tiziano Luconi, il padre del piccolo Mattia, 8 anni, disperso nell’alluvione del 15 settembre, il cui corpo è stato rinvenuto in un campo nel territorio di Trecastelli, nei pressi di via SS Trinità. Né il padre né la madre andranno nel luogo in cui è stato trovato il corpo, ha aggiunto.

“So che trovarlo in vita è impossibile ma almeno voglio una tomba su cui piangere“. Così la mamma di Mattia, Silvia Mereu, si era rivolta ai cronisti nel punto in cui si erano concentrare le ricerche del figlio negli stessi attimi in cui in un’altra zona veniva ritrovato il corpo del piccolo. La donna era arrivata nel punto dove i soccorritori stavano cercando il bambino proprio per chiedere che le ricerche non si interrompessero.