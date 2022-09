Alluvione Marche: trovato lo zainetto di Mattia

MeteoWeb

Trovato lo zainetto da scuola di Mattia, il bimbo di 8 anni che risulta disperso dopo l’alluvione che ha colpito le Marche la sera del 15 settembre. Lo zainetto, riconosciuto dai familiari, è stato rinvenuto a circa 8 km di distanza dal punto in cui il bimbo era stato travolto dall’acqua, lungo strada tra Ripalta di Arcevia e Castelleone di Suasa. Il luogo del ritrovamento potrebbe non essere indicativa del punto in cui si potrebbe trovarsi il piccolo.

Le operazioni di ricerca proseguono: al lavoro squadre a terra, unità cinofile, sommozzatori, esperti in topografia applicata al soccorso e droni.