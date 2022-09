Alluvione in Venezuela: almeno 7 morti nelle Ande, trascinati via dalla furia dell’acqua

MeteoWeb

Piogge torrenziali in Venezuela hanno innescato un’alluvione che ha provocato la morte di almeno 7 persone durante un incontro religioso in una regione delle Ande venezuelane al confine con la Colombia. “Nella parte alta della montagna c’era una grande cascata, che, alimentata dalle piogge, ha prodotto un’alluvione che ha trascinato via alcune persone,” ha dichiarato il governatore dello Stato di Táchira, Freddy Bernal. “Finora sono stati trovati 7 corpi, 4 dei quali non identificati, e stiamo ancora cercando 3 dispersi,” ha detto.

Una quarantina di membri della Chiesa metodista si erano radunati nella zona turistica per una festa religiosa: molti sono stati sorpresi da un’inondazione nei pressi di un fiume, e sono stati trascinati via dalla corrente. Le ricerche dei dispersi sono complicate dal freddo e dalla zona impervia.