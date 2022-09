Alpinista francese muore in valle Stura, vittima di caduta a Vinadio

MeteoWeb

Una donna francese di 37 anni è morta nel primo pomeriggio di oggi in Piemonte, sulle montagne cuneesi, a causa di una caduta. L’Alpinista era impegnata in un’escursione su una montagna in alta valle Stura. Gli uomini del Soccorso alpino e l’equipe medica non hanno potuto far altro che constatare il decesso e recuperare il corpo della vittima con l’ausilio dell’elisoccorso.

La donna è precipitata per oltre cento metri, davanti agli occhi del compagno. L’incidente è avvenuto nel tratto di cresta che arriva a punta Gioffredo, tra i monti Corborant e Laroussa, a quasi 3.000 metri di altitudine. E’ accaduto poco dopo le 13:30. La chiamata di soccorso è giunta alla centrale operativa di Ventimiglia. Grazie alle coordinate Gps l’eliambulanza con il tecnico del Soccorso alpino e l’equipe medica ha raggiunto immediatamente il luogo dell’incidente, dove ha avviato le manovre di rianimazione cardiovascolare finché è stato possibile soltanto constatare il decesso della donna.

Dopo l’autorizzazione del magistrato, la squadra di soccorso ha prelevato la salma e il compagno, illeso, dell’Alpinista ed è atterrato a Vinadio dove i carabinieri si sono incaricati delle operazioni di polizia giudiziaria.