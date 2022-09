Da oggi in vigore 3 nuove leggi su animali selvatici, esotici e domestici

MeteoWeb

Oggi 27 settembre entrano in vigore le tre Leggi che rappresentano per la LAV un importante primo cambiamento per gli animali, per gli esotici e selvatici. Si parla quasi 5 milioni di vite che ogni anno secondo i dati ufficiali, vengono attualmente commerciati e detenuti in cattività in gabbie, teche, vaschette, garage e sgabuzzini delle case degli italiani.

La Lega anti vivisezione, associazione animalista italiana, ha elencato i principali contenuti a favore dei diritti degli animali e della tutela della salute dei Decreti Legislativi 134, 135 e 136 del 5 agosto 2022 pubblicati il 12 settembre sulla Gazzetta Ufficiale e in vigore da oggi: