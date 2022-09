Argentina, 4 morti per polmonite bilaterale: identificata la causa

MeteoWeb

Dall’inizio della settimana, quattro persone sono morte in una località dell’Argentina a causa di una polmonite che ha lasciato perplessa la comunità medica locale. Oggi il Ministro della Salute Carla Vizzotti ha comunicato che il responsabile di questi decessi è un batterio della Legionella.

Quattro persone sono morte da lunedì a Tucuman, nel nord-ovest dell’Argentina, mentre sono stati identificati un totale di undici casi in una clinica privata nella stessa località. L’agente che ha causato lo scoppio della polmonite bilaterale “è la Legionella“, ha dichiarato il Ministro nel corso di una conferenza stampa, aggiungendo che il preciso tipo di Legionella è in via di identificazione.

La quarta vittima, annunciata oggi, è “un paziente di sesso maschile, di 48 anni, che presentava delle comorbilità, che si trovava in uno stato grave in un ospedale pubblico”, ha precisato il Ministero della Sanità di Tucuman. Precedentemente sono morti due operatori sanitari e un paziente della clinica. Una donna di 70 anni, operata nella struttura, viene curata come “paziente zero”: in termini medici, il “paziente zero” è la prima persona ad essere stata contagiata da un virus o una malattia in una popolazione durante un focolaio.