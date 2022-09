ArianeGroup svela Susie, uno stadio completamente riutilizzabile

MeteoWeb

ArianeGroup presenta per la prima volta Susie “Smart Upper Stage for Innovative Exploration” al Congresso Astronautico Mondiale (IAC) a Parigi. Susie è un progetto per uno stadio completamente riutilizzabile che sostituisce la carenatura del veicolo di lancio, consentendo di andare nello spazio, eseguire molti tipi di missioni, sia automatizzate sia con equipaggio, e tornare sulla Terra.

Susie sarà in grado di volare sia con Ariane 64 sia con il lanciatore di nuova generazione, aprendo la strada ai lanciatori completamente riutilizzabili del futuro.

Veicolo flessibile, modulare, sicuro e affidabile, Susie sarà in grado di svolgere missioni essenziali nello spazio, la cui necessità aumenterà in futuro, dal trasporto automatizzato di merci e carichi utili alle missioni con equipaggio fino a cinque astronauti. Completamente riutilizzabile, Susie tornerà sulla Terra per atterrare senza problemi sul suo sistema di atterraggio innovativo, dopo un rientro atmosferico ad alta precisione, garantendo la massima sicurezza per l’equipaggio in caso di missione abitata.

“In un momento in cui l’ESA e la Commissione europea chiedono un rinnovamento delle ambizioni spaziali dell’Europa in termini di esplorazione e volo con equipaggio, e hanno lanciato iniziative in questo settore, ArianeGroup offre Susie. Frutto di diversi anni di lavoro da parte dei nostri team di progettazione, Susie rappresenta una risposta particolarmente intelligente alle future esigenze di servizi nello spazio e di trasporto automatizzato o con equipaggio, che sono destinate a crescere in futuro. Si tratta di un progetto che si avvale di tutto il know-how esistente in ArianeGroup e nell’industria europea. È coerente con gli sviluppi tecnologici attuali e futuri del trasporto e del riutilizzo dello spazio“, spiega Morena Bernardini, Direttore Strategia e Innovazione di ArianeGroup. “È nostro dovere come azienda industriale contribuire a questa ambizione e offrire ai decisori europei soluzioni tecnologiche intelligenti e ambiziose, in grado di contribuire all’accesso indipendente allo spazio, ma anche di aprire la strada all’esplorazione spaziale europea e di soddisfare le esigenze commerciali e istituzionali di servizi nello spazio nei decenni a venire.”

Susie è stato progettato per offrire versatilità a molti tipi di missioni spaziali. L’ampio volume della baia interna (40 m3) consentirà un’ampia varietà di adattamenti per il trasporto di merci o carichi utili, nonché per il volo con equipaggio. Tra le missioni rese possibili da Susie vi sono il traino, l’ispezione o l’aggiornamento di satelliti e altri carichi utili e il rifornimento di carburante, cibo e attrezzature alle stazioni spaziali. Consentirà inoltre il cambio dell’equipaggio e il lavoro umano in orbita.

In seguito, sarà possibile creare infrastrutture su larga scala in orbita, ad esempio per realizzare produzioni che richiedono condizioni di microgravità e per trasportare merci. Contribuirà inoltre a ridurre i detriti in orbita e a rimuovere o far decollare i satelliti alla fine della loro vita. Susie sarà in grado di riportare a Terra un carico utile di oltre 7 tonnellate. Fornirà l’efficienza operativa e commerciale necessaria per sviluppare l’attività nello spazio.

Susie è un concetto completamente integrato, per massimizzare la sua riutilizzabilità e quindi i costi operativi. Include tutte le funzioni necessarie per la missione, come le attrezzature di supporto in orbita, le attrezzature di atterraggio e la sicurezza dell’equipaggio. Il sistema di sicurezza per le missioni interrotte copre l’intera missione, dal decollo all’atterraggio, garantendo la massima sicurezza possibile per l’equipaggio.

Susie è stata inoltre progettata fin dall’inizio per essere in grado di evolversi e rispondere a esigenze future o per adempiere a nuove missioni. Per esempio, in termini di esplorazione, Susie sarà in grado di effettuare missioni a lunga distanza, compreso il raggiungimento dell’orbita lunare, grazie alla sua capacità di ospitare un modulo di trasferimento spaziale, che fornirà propulsione e rifornimento di energia e aria all’equipaggio.

Infine, il concetto di Susie è stato progettato per essere adattabile a diversi tipi di lanciatori a lungo termine.

Inizialmente potrà essere lanciato da Ariane 6, senza modifiche per la versione cargo automatica, e con alcuni adattamenti al lanciatore e alle risorse a terra per il volo con equipaggio. La compatibilità con Ariane 6 è stata studiata sia in termini di geometria, con una lunghezza di 12 metri e una larghezza di 5 metri, compatibile con il diametro del lanciatore, sia in termini di massa, con 25 tonnellate, che corrispondono alle prestazioni in orbita bassa di Ariane 64.

Susie potrà quindi essere trasportato su una futura generazione di lanciatori pesanti riutilizzabili europei senza alcuna modifica di rilievo. Susie è infatti un componente del progetto della famiglia di lanciatori proposto da ArianeGroup e dai suoi partner all’Agenzia Spaziale Europea (ESA) nell’ambito dell’iniziativa NESTS (New European Space Transportation Solutions). Questa famiglia di lanciatori riutilizzabili e modulari si basa sull’uso di mattoni tecnologici comuni, come il motore Prometheus o quelli sviluppati nell’ambito del programma Themis. Comprende un mini lanciatore, un lanciatore medio e un lanciatore pesante, ognuno dei quali è una versione più grande del precedente. Una versione “super-pesante” potrebbe essere composta dal lanciatore pesante con l’aggiunta di due booster riutilizzabili a propulsione liquida condivisi con il primo stadio del mini-lanciatore. Questi lanciatori pesanti saranno in grado di trasportare Susie, aprendo la strada a futuri lanciatori europei completamente riutilizzabili.

Questa visione del futuro dei lanciatori europei si basa su uno studio approfondito dei possibili scenari futuri e delle relative missioni spaziali. Il trasporto spaziale dalla Terra allo spazio si basa oggi su un approccio diretto da punto a punto che porta a sprechi e a vettori molto diversi a seconda delle masse da trasportare e delle destinazioni da raggiungere. In futuro, per ottimizzare i costi di sviluppo e di esercizio e per essere in grado di svolgere la grande varietà di missioni future, sarà necessario adottare un approccio “a rete”, nello stesso spirito degli “hub” del trasporto aereo. Secondo questa nuova logica, i lanciatori serviranno l’orbita terrestre bassa (LEO) e una nuova orbita oltre le fasce di Van Allen, chiamata “orbita di parcheggio”. Da queste orbite, i veicoli spaziali prenderebbero il controllo per raggiungere le destinazioni finali. Susie mira a far parte di questo futuro sistema di trasporto spaziale resiliente e scalabile, fornendo missioni nello spazio e di ritorno a terra per merci ed esseri umani.