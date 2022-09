Artemis 1, incognita meteo per il test del razzo Space Launch System

MeteoWeb

L’ultimo bollettino meteo predice condizioni meteo favorevoli sul Kennedy Space Center in Florida per il test che mercoledì 21 settembre metterà alla prova il rifornimento del razzo Space Launch System (SLS) di Artemis 1, la missione senza equipaggio della NASA diretta all’orbita lunare che farà da apripista al ritorno dell’uomo sulla Luna. “Non ci sono preoccupazioni di natura tecnica per la prova di mercoledì, l’unica incognita resta il meteo“, hanno detto i tecnici della NASA durante una teleconferenza.

L’obiettivo del test è verificare se è stata definitivamente riparata la perdita di propellente che ha costretto a rinviare per la seconda volta il lancio della missione lo scorso 3 settembre. Risolto il problema a una guarnizione (un’ammaccatura probabilmente causata da un corpo estraneo non ancora identificato), si procederà al caricamento dell’idrogeno liquido in maniera più delicata e gentile, per evitare insidiosi picchi di temperatura e pressione.

Se il test si concluderà in modo positivo, la NASA potrebbe ritentare il lancio della missione il 27 settembre. Domenica 25 settembre è prevista la riunione dei tecnici che dovrebbe dare l’ok definitivo. La finestra di lancio di 70 minuti dovrebbe aprirsi alle 11:37 ora locale (le 17:37 in Italia). In caso di ulteriore rinvio, è prevista una seconda opportunità per il 2 ottobre, a partire dalle 20:52 (ora italiana). La durata complessiva della missione sarà di circa 39 giorni.