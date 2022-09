Artemis 1: la NASA annuncia un test sul razzo SLS per il 21 settembre

MeteoWeb

La NASA ha annunciato che il 21 settembre si svolgerà un test sullo Space Launch System, il lanciatore di Artemis 1, la missione senza equipaggio diretta all’orbita lunare. Sarà un test dimostrativo, il cui obiettivo sarà confermare se è stato risolto il problema che durante il tentativo di lancio del 3 settembre scorso aveva causato una perdita durante il caricamento del propellente, spiega la NASA.

“Il test permetterà di confermare la riparazione del problema all’origine della perdita di idrogeno liquido vista durante il tentativo di lancio all’inizio di settembre, di valutare procedure aggiornate per il caricamento del propellente e di fare ulteriori valutazioni”, scrive la NASA sul proprio sito.

Dal 3 settembre, i tecnici dell’agenzia spaziale americana si sono messi al lavoro sul razzo SLS, direttamente sulla piattaforma di lancio 39B del Kennedy Space Center. L’alternativa sarebbe stata spostare il lanciatore dalla rampa all’edificio di integrazione (Vehicle Assembly Building, VAB), ma questo avrebbe comportato tempi più lunghi prima di poter eseguire un nuovo tentativo di lancio. Se il test si concluderà in modo positivo, la NASA potrebbe decidere il via libera al nuovo tentativo di lancio, che al momento è previsto non prima del 27 settembre.